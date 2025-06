Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (23/6)

O Céu Implacável

Data estelar: Sol e Netuno em quadratura

A partir das 5h25 de hoje e até 0h45 HBr de quarta-feira, a Lua míngua Vazia em Gêmeos e essa, definitivamente, não é a melhor maneira de começar a semana “útil”, porque se nosso calendário se orientasse, como deveria, pelos eventos estelares e não pela burocracia produtiva, teríamos todos licença para nos dedicarmos a essas coisas “inúteis”, como rezar, meditar, ou simplesmente nos despreocupar, porque, afinal, no âmago do ser humano há só essa vontade, viver despreocupadamente.

Porém, como somos todos engrenagens do “sistema”, mesmo que por essas coisas do dinheiro tenhamos nos convencido de estarmos acima dos perrengues comuns, no frigir dos ovos somos todos filhos do mesmo céu, que não diferencia classes sociais, econômicas, religiões ou raças, nos dá e nos tira de acordo com seus implacáveis movimentos.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4): A leveza que sua alma busca está disponível, mas o cenário do mundo anda transtornado demais para permitir que essa leveza seja perceptível facilmente. Continue buscando, com esperança e alegria, está tudo por aí.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5): Se não houver certeza absoluta, e com certeza não há, melhor adotar uma postura ambígua, ainda que essa não seja sua praia. A ambiguidade salvará você de tomar decisões que, depois, teriam de ser retificadas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6): As novidades que você busca são legítimas, mas é preciso considerar se agora seria o momento certo para forçar qualquer tipo de mudança. Minha sugestão é que você aguente um pouco mais antes de fazer mudanças.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7): Em muitos casos, não se sentir muito bem é uma maneira de o Universo dar a você o sinal de que seria melhor se esconder, e andar pelas beiradas sem chamar a atenção dessas pessoas loucas que só pretendem encrenca.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8): Se cada pessoa assumisse suas próprias responsabilidades e questões, o mundo seria uma beleza, mas na prática, tudo é uma coreografia de projeções e transferências, o problema é sempre dos “outros”.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9): Fazer por fazer não seria a melhor pedida. Leve em conta seu estado de ânimo para definir que tipo de ação seria sábio empreender hoje, e se você não se sentir muito bem, melhor será se retirar e descansar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10): Nesta parte do caminho é virtualmente impossível ter certeza sobre qualquer coisa que o valha, portanto, e ainda que o mundo exija de você uma posição, reserve para você o direito de continuar refletindo sobre tudo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11): Mesmo que sua alma seja tomada pela certeza de que algo errado está em andamento, seria melhor você frear o impulso de fazer qualquer tipo de intervenção, porque neste momento há o risco de o tiro sair pela culatra.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12): Se as pessoas não discordassem impulsivamente, se poupariam do ridículo, porque na prática elas falam a mesma coisa sobre a qual discordam. É uma bobagem, mas que acaba criando condições emocionais adversas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1): Se não for possível ter o mesmo prazer de ver as coisas funcionando do jeito esperado, evite se irritar em excesso, porque isso vai passar, e não deixará rastros, se você não fizer disso um drama. Vai passar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2): Se parece estar tudo bem, deve mesmo estar tudo bem, porém, a realidade não se faz só com sensações, mas também com toda a coreografia dos relacionamentos sociais, e as pessoas, bem, as pessoas andam como andam.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3): Ande sobre ovos, ciente de que tudo, neste momento, pode parecer promessa de algo fantástico quanto também de apocalipse, mas que, na prática, se trata apenas de um dia comum, que não requer grandes preocupações.