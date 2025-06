Nelson Fidélis, sambista de Campinas, morre aos 82 anos

Ícone do samba de Campinas (SP), Nelson Fidélis morreu nesta segunda-feira (23/6), aos 82 anos. Conhecido como Nelsinho, o artista adentrou o mundo da música em 1958, com 13 anos, quando construiu os próprios instrumentos artesanalmente, tornando-se referência na área.

Em 2013, foi biografado pela socióloga Erotides Loyola no livro A Velha Arte de Nelson Fidélis - O nosso samba em sua voz. Recebeu a primeira edição do diploma Noel Rosa da Câmara Municipal de Campinas no ano seguinte.

Desde a infância, Nelsinho foi influenciado pelos pais a gostar de música. Sua mãe, lavadeira, cantava enquanto esfregava roupas. O pai, ferroviário, tocava violão de seis cordas para os sete filhos.

O primeiro conjunto musical que integrou foi o Velha Arte do Samba. Compôs diversos grupos da cidade mesmo trabalhando como serralheiro. Atingiu um dedo em um acidente de trabalho, impossibilitando-o de tocar violão.

Nelsinho foi homenageado pelo bloco regional ‘Nem sangue, nem areia’ no carnaval de 2025. Em maio deste ano, concedeu sua última entrevista a Emissoras Pioneiras de Televisão (EPTV), quando brincou: "Eu tive sorte na vida. Nós tivemos bons e boas cantoras e cantores, mas infelizmente, esse vento, essa bambuzada, caiu tudo. Ficou eu. Vou fazer o que? Aí eu tive que segurar as pontas".

A cerimônia de despedida do sambista de Campinas está marcada para esta terça-feira (24/6), a partir das 13h, no Cemitério da Saudade.