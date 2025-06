Prêmio e feira de música ocupam o Museu de Arte de Brasília

No último fim de semana de junho, de sexta (27/6) a domingo (29/6), o Museu de Arte de Brasília (MAB) recebe a 4ª Feira da Música Independente Internacional (FMI) e a 8ª edição do Prêmio Profissionais da Música (PPM). As celebrações começam às 9h e continuam até as 19h30 da sexta e do sábado e até as 17h30 do domingo. Entre os destaques, estão os expositores da FMI e a 2ª Feira Literária da Música do Brasil, parte do PPM.

Leia mais sobre o PPM: Prêmio Profissionais de Música divulga lista de homenageados no evento

Durante os eventos, o público poderá circular por estandes que apresentam a diversidade e a efervescência da música independente. Na FMI marcam presença 12 representantes do Distrito Federal e de Goiás. Para completar a experiência, o espaço também contará com um bar especial com rótulos de cervejas selecionados para animar a programação, que se estende até a noite com muitas apresentações musicais.

Leia também: Benson Boone revela conselho de Katy Perry ao deixar o ‘American Idol’

Na feira Literária, que faz parte da programação do Premio da Música, a ideia é reforçar a conexão entre música e literatura. Em sua segunda edição, o evento amplia a proposta lançada em 2023. Sob curadoria da jornalista e escritora Chris Fuscaldo, a feira reúne editoras e autores que mergulham na história da música brasileira e de seus personagens mais emblemáticos. Entre os destaques estão títulos como Discobiografia Mutante, Discobiografia Legionária, Viver é melhor do que sonhar, além de obras sobre Gal Costa, Rita Lee, Skank e Los Hermanos. O público também poderá participar de rodas de conversa com autores, adquirir lançamentos e raridades e acessar conteúdos que conectam canções, memórias e a resistência cultural.

Serviço

4ª Feira da Música Independente Internacional e 8ª edição do Prêmio Profissionais da Música

Sexta (27/6), sábado (28/6) e domingo (29/6), a partir das 9h no Museu Arte de Brasília (MAB). Entrada gratuita mediante retirada de ingressos no Sympla. Classificação indicativa livre.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel