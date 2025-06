Samara Joy canta e encanta o Brasil com versão de Flor de lis de Djavan

Cada vez mais brasileira, a norte-americana Samara Joy resolveu mergulhar de cabeça na cultura do país que abraça o jazz que ela tem feito. A cantora lançou nesta sexta Flor de lis (upside down), uma versão própria do clássico de Djavan cantada em português e em inglês.

A musicista estreia a faixa pouco mais de um mês antes de desembarcar no Brasil para dois shows na segunda passagem no país, em 2023 fez duas datas do C6 Fest em São Paulo e no Rio de Janeiro e este ano, respectivamente no dia 31 de julho, no Teatro Cultura Artística, e 2 de agosto, no Vivo Rio.

A versão da canção de Djavan é uma carta de amor para o país que a acolheu mesmo ela vencendo o Grammy em cima de Anitta, em 2023, e Milton Nascimento, em 2025. “É um privilégio e uma honra ser amada no Brasil. Sei que o pessoal estava torcendo para a Anitta e o Milton Nascimento quando eu ganhei o Grammy e eu juro que não estou tentando roubar nada de ninguém (risos)”, brinca Samara em entrevista ao Correio.

Porém, a relação com Flor de lis veio antes. Ela se apaixonou pela música em uma interpretação da cantora de jazz Cécile McLorin Salvant e, após assistir a versão de Djavan ao vivo, se sentiu inspirada a emprestar a própria voz para a canção. “Sou muito grata por ser abraçada pelo Brasil e de ter a oportunidade de gravar minha própria versão de Flor de Lis em português e em inglês”, afirma a jazzista. “É uma música muito bonita, apesar da história ser triste”, avalia.

Em 2023, ela chegou a cantar a música ao vivo para o público brasileiro e se impressionou com a recepção. “Eu admiro muito que, no Brasil, existem músicas tão grandes que todo mundo conhece, independente do lugar ou da geração, se toca, todo mundo canta”, recorda a cantora. “Eu pude ver isso em tempo real. Eu cantei e todos sabiam cada palavra, isso não acontece nos Estados Unidos”, crava.

Por conta dos estudos do jazz, Samara se aproximou muito da cultura brasileira. O contato com os fãs do país a fez mais apaixonada. Dessa forma, cantar uma versão própria de Flor de lis é uma forma que ela tem de se sentir ainda mais por dentro desse lugar que já ama. “É bom compartilhar e fazer parte, mesmo que pequenininha, dessa maravilhosa, grande e extensa cultura do país”, diz.

Samara exalta o fato de que vai conseguir voltar para o Brasil de forma solo dessa vez. “Sou muito feliz que o Brasil me quer de volta”, destaca a musicista que entende que esse novo lançamento é uma forma de mostrar que já não é a mesma Samara que se apresentou no país em 2023. “O meu princípio, propósito e objetivo é ser melhor. Toda vez que eu volto a um lugar, eu não quero ser a mesma artista que se apresentou lá há um ano. Quero mostrar onde estou no momento”, conta.

A jazzista promete dar o melhor de si, mas entende que os fãs estão a acompanhando durante esse processo todo. “Porque eu estou crescendo e me tornando um a musicista melhor, eu sinto que tenho mais a apresentar toda vez que vou pro Brasil ou qualquer lugar que fui mais de uma vez”, comenta a artista que espera que o movimento seja contínuo. “Tomara que a minha audiência cresça comigo”, almeja.