Quem são as mães dos quatro filhos de Ronaldo Fenômeno?

O ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário, mais conhecido como Ronaldo Fenômeno, é pai de 4 filhos: Ronald, Alex, Maria Sophia e Maria Alice.

Vale lembrar que, os filhos de Ronaldo são frutos de relacionamentos diferentes. Pensando nisso, o Observatório dos Famosos preparou uma lista para te ajudar a relembrar quem são as mães dos herdeiros do ex-jogador de futebol. Confira!

1. Milene Domingues, mãe de Ronald

A comentarista e ex-futebolista profissional brasileira Milene Domingues foi a primeira esposa de Ronaldo Fenômeno. Os dois ficaram juntos de de 1999 a 2003. Da relação, tiveram Ronald Nazário de Lima, que nasceu em 6 de abril de 2000. A loira ficou muito conhecida como a "Rainha das embaixadinhas", por conta de suas habilidades no esporte.

Leia também: Como Victor Sparapane se tornou o bilionário mais falado do Brasil

2. Michele Umezu, mãe de Alex

Michele Umezu é mãe de Alexander Nazário de Lima, que nasceu em abril de 2005. O relacionamento entre Ronaldo e a fisiculturista foi breve, mas resultou no nascimento do segundo filho do famoso. Alex foi reconhecido como herdeiro do Fenômeno após um teste de DNA. De acordo com notícias da época, o ex-jogador de futebol teria se envolvido com a morena quando ainda era casado com a apresentadora e modelo Daniela Cicarelli.