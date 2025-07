Documentários, animes e até luta estão entre os lançamentos da Netflix

Katie Taylor e Amanda Serrano se enfrentam novamente com transmição da Netflix - (crédito: Sarah Stier / Divulgação)

A Netflix divulgou 15 novos lançamentos para o mês de julho, divididos em documentários, filmes, séries, doramas e animes. Além dos lançamentos, na próxima sexta (11/6), a Netflix ao vivo transmite a luta de Katie Taylor e Amanda Serrano, destaque da programação de evento de boxe feminino que ocupa Madison Square Garden, em San Francisco.



Confira os lançamentos da Netflix para o mês de Julho de 2025:



2 de julho:



The old guardian 2 - O filme traz Andy e sua equipe de guerreiros imortais, que enfrentam uma nova ameaça poderosa que põe em risco a missão do grupo de proteger a humanidade.



3 de Julho:



Sandman - 2ª temporada (episódios 1 a 6) - Uma reunião dos Perpétuos coloca Lorde Morpheus em um caminho perigoso, onde uma escolha fatídica o torna alvo de uma busca incessante por vingança.



Contagem regressiva - Katie Taylor e Amanda Serrano - O documentário acompanha Katie e Amanda enquanto elas se preparam para se enfrentarem em uma trilogia de lutas de boxe sensacionais.



Dan da dan - 2ª temporada - O anime conta a história do mistério da família de Jiji entra em ebulição quando Momo, Okarun e a Velha Turbo investigam um balneário de fontes termais tão estranho quanto os segredos que esconde.



7 de julho:



Oppenheimer - Filme ganhador de Oscar de melhor filme em 2024, narra uma luta contra o tempo para criar a primeira bomba atômica. Um físico enigmático e sua equipe se dividem entre o avanço da ciência e os horrores da guerra.



8 de julho:



Solteiros nunca mais - O dorama conta a história de pessoas que querem entrar no mundo do namoro, então solteiros e solteiras de longa data recebem dicas de estilo, saúde e confiança. Será que agora eles vão conseguir encontrar o amor?



9 de julho:



Montando a banda - O reality inovador mostra cantores e cantoras talentosos que lutam pela chance de formar um grupo musical de sucesso sem que qualquer integrante veja o outro.



10 de julho:



Too Much - A série conta a história de uma nova-iorquina de coração partido que se muda para Londres em busca do amor, mas acaba se apaixonando por um músico que está longe de ser um príncipe encantado.



11 de julho:



Katie Taylor vs Amanda Serrano - A transmissão ao vivo é parte de um mega evento de boxe feminino no Madison Square Garden. Apresentado pela Most Valuable Promotions e ao vivo só na Netflix.



14 de julho:



Apocalipse nos trópicos - O documentário de Petra Costa explora o profundo impacto da religião evangélica no cenário político brasileiro.



Sakamoto days - temporada 1 parte 2 - O anime traz o maior assassino de todos, Taro Sakamoto, que se aposentou em nome do amor. Mas quando o passado o alcança, ele precisa lutar para proteger sua amada família.



18 de julho



Família, pero no mucho - O filme acompanha a história de um pai brasileiro que encontra um oponente à altura ao conhecer os sogros argentinos da filha, e uma viagem a Bariloche vira palco de uma divertida rivalidade internacional.



Meus 84 m² - Após gastar as economias de uma vida inteira em um apartamento, um homem descobre que suas paredes guardam ruídos perturbadores, vizinhos hostis e segredos inquietantes



24 de julho



My melody e Kuromi - O anime mostra a visita de My Melody ao País das Nuvens. A viagem se transforma em uma grande confusão. Agora a personagem, Kuromi e seus amigos precisam correr contra o tempo para salvar sua amada cidade.

25 de julho:

Um maluco no golfe - O filme volta ao catálogo da Netflix, que traz Adam Sandler como protagonista.

Gatilho: Apesar de serem proibidas, as armas ilegais se espalham pela Coréia do Sul e provocam um confronto intenso entre um policial decidido e um traficante esperto.



*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel