'Ilariê' embala Marcha do Orgulho em Nova York

A apresentadora Xuxa Meneghel comemorou a participação inesperada na Marcha do Orgulho de Nova York. Durante o evento, que aconteceu no domingo (29/6), participantes dançaram e comemoraram ao som do sucesso Ilariê, hit lançado pela cantora em 1988.

“Que lindoooo ver meu Ilariê na Parada de Nova York, amei mto” escreveu a cantora em publicação no Instagram. O evento reuniu milhares de pessoas, mesmo impactado pela perda de patrocínio de diversas empresas, que cortaram as verbas para o apoio à causa.

No sábado, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, Xuxa lançou o clipe de Arco-Íris em parceria com o Globoplay. A obra é uma “homenagem à diversidade, à liberdade de ser e ao poder da representatividade que atravessa gerações” e resgata cenas de personagens LGBTs no catálogo do streaming.