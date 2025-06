Luana Piovani expõe relacionamentos abusivos: "Namorei muitos boys lixos"

Reprodução/Globo Luana Piovani

Luana Piovani abriu o jogo sobre diversos assuntos da vida pessoal durante participação do quadro Pode Perguntar, projeto que promove entrevistas feitas por pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e foi exibido no Fantástico, da Globo, neste último domingo (29).

"Namorei inúmeros boys lixos"

Na ocasião, a atriz não escondeu sobre a vida amorosa, e apontou que se já se relacionou com muitos homens tóxicos. "Namorei inúmeros boys lixos em sequência. Não entendo por que eu tinha esse padrão de escolha, porque nunca fui ciumenta. E namorei…", disse ela, que é ex-mulher do surfista Pedro Scooby, com quem tem três filhos – Dom, e os gêmeos Bem e Liz.

"90% de todas as relações que eu tive eram com pessoas ciumentas, barra possessivas… Você vai bater um papo, e ele fala que a ex-namorada é louca? Pronto. Você já manda passear", relatou Luana Piovani. Sincera, a apresentadora também comentou sua fama de "polêmica" e disse que não se arrepende de ter esse tipo de comportamento.

"Eu não tenho medo das polêmicas. Eu não tenho medo do julgamento alheio, porque eu não sou leviana. Eu não levanto falso testemunho", declarou ela.

