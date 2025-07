Arte de rua: Daniel Toys expõe na Hidden Brasília

Assinada pelo artista brasiliense Daniel Toys, a exposição Toys e a Escada dos Sonhos chega no Hidden. Aberta para visitação de quinta a domingo, a partir das 19h, a exposição traz uma nova fase do trabalho de Daniel, conhecido por trabalhar com muitas cores e deixar obras pelas ruas de Brasília.

Com a figura da escada no centro da exposição, Daniel Toys traz uma metáfora da vida. "Ela faz uma metáfora à nossa vida. Cada degrau que você sobe em busca dos seus sonhos, a gente planeja e, mesmo assim, as coisas saem tortas, por isso os degraus são tortos, mas ao mesmo tempo esse caminho é colorido", destaca o artista. Nascido em Brasília, o artista está na cena da capital e é conhecido por seus grafites e pela arte urbana.

Para Daniel, a exposição é um convite a uma reflexão, uma maneira lúdica de tocar as pessoas. "Um dos meus principais objetivos nessa exposição foi tocar corações, levar mensagens mais profundas, não ser só o estético, o belo. Até porque isso é muito subjetivo, queria passar uma mensagem e fazer as pessoas voltarem aos seus sonhos", comenta.

O artista tem como um dos principais objetivos do trabalho inspirar aqueles que se abrem à sua arte. "Eu como artista urbano, artista plástico, preciso gerar esse sentimento nas pessoas, deixar mensagens, fazer críticas sociais e políticas através do meu trabalho.Busco despertar um mundo lúdico e motivacional e fazer com que elas olhem para o alto e sonhem cada vez mais alto", finaliza Daniel Toys.

Exposição Toys e a Escada dos Sonhos

Quintas, sextas, sábados e domingos, a partir das 19h, no Hidden Brasília (Ruína da antiga sede do clube Asfub no Setor de Clubes Norte). Entrada gratuita, sujeito à lotação.