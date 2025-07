Nasa vai transmitir lançamentos de foguetes e caminhadas espaciais na Netflix

A Netflix anunciou, na segunda-feira (30/6), que os assinantes poderão assistir a lançamentos de foguetes e caminhadas espaciais, após uma parceria com a Nasa, a agência espacial norte-americana.

"Se você é um apaixonado pelo espaço, ou se apenas passa muito tempo vendo a Terra brilhar a 400 km de altura, a contagem regressiva começou oficialmente", disse a plataforma.

A programação vai incluir "vistas impressionantes da Terra a partir da Estação Espacial Internacional, caminhadas espaciais que farão você suar frio" e transmissões ao vivo do lançamento de foguetes".

Segundo a Nasa, a aliança com a Netflix busca "aproximar um pouco mais o espaço de casa". “A Lei Nacional de Aeronáutica e Espaço de 1958 nos convoca a compartilhar nossa história de exploração espacial com o maior público possível. Juntos, estamos comprometidos com uma Era de Ouro de Inovação e Exploração – inspirando novas gerações – no conforto do seu sofá ou na palma da mão, a partir do seu celular", disse Rebecca Sirmons, gerente geral da NASA+.

Leia também: Nasa envia mensagem por laser para espaçonave a 460 milhões de quilômetros

Ainda segundo a agência espacial, detalhes adicionais da programação e cronogramas serão anunciados antes do lançamento. A data ainda não foi informada.

Com informações da AFP*

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular