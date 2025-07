Anitta surge em novos registros com rosto irreconhecível e web reage

Anitta surge em novas fotos com o rosto irreconhecível - (crédito: Reprodução Instagram)

Anitta voltou a agitar a internet com suas recentes aparições nas redes sociais. Após surgir em vídeos ao lado das estrelas internacionais Naomi Campbell e Sofia Vergara no fim de semana, a cantora compartilhou novos registros com familiares, amigos e seu suposto novo affair, Ian Bortolanza, apelidado pelos fãs de "boy magia".

Embora ainda não tenha confirmado se passou por novos procedimentos estéticos, a transformação em seu visual chamou a atenção dos internautas. Diante dos rumores, um comunicado oficial foi divulgado negando que a equipe de Anitta tenha dado qualquer detalhe sobre intervenções faciais.

"É falsa a informação de que a bpmcom [assessoria de imprensa] teria confirmado e detalhado quais procedimentos estéticos Anitta teria realizado. Infelizmente, veículos tradicionais e com credibilidade replicaram a informação falsa, além de somarem especulações sem qualquer critério, contribuindo para uma onda de desinformação."

A nota ainda reforça a importância do compromisso jornalístico com a veracidade das informações: "Nós torcemos para que o jornalismo brasileiro cumpra com seu dever de investigar, apurar e divulgar notícias de forma ética e responsável.”

Nas redes sociais, a mudança no rosto da artista virou assunto entre os fãs e seguidores. Comentários como "Ela ficou 10 anos mais jovem, gostem ou não, tem que aceitar a diva” e "Removeu todos os preenchimentos e fez o levantamento todo cirúrgico. Lip Lift, Face Lift… é a técnica que estão usando na Coreia, se eu não me engano… e achei que ficou bem linda, mais jovem e delicada” ganharam força e dividiram opiniões.