Datena manda recado após polêmicas na Rede TV!: ‘Quem quer trabalhar, eu trato bem’

Datena, apresentador do Brasil do Povo, na Rede TV!, comentou sobre as recentes polêmicas envolvendo seu nome nos bastidores da atração. Inclusive, ele mesmo, ao vivo, já ameaçou em pegar a "malinha" e "caminhar", após reclamar de uma matéria na atração.

‘Quem quer trabalhar, eu trato bem’

Em recente entrevista para coluna Outro Canal, do site F5, o apresentador afirmou que tem bom relacionamento com sua equipe. "Não é o que eu sinto lá dentro. Aqui, eu só vejo gente me cumprimentando, me tratando bem. Claro que, em um lugar que tem centenas de pessoas, tem muita gente que não vai com a sua cara. Quem quer trabalhar, eu trato bem", disse.

Datena vê como algo "pejorativo" quando começam especulações sobre o seu destino na TV, caso deixe a Rede TV!: "Agora vem a coisa pejorativa. ‘E agora, para onde o Datena vai? Para a Cultura? Para a Gazeta?’ É desnecessário fazer isso comigo. Já tenho 52 anos de carreira e estou querendo parar mesmo. Já fui líder de audiência na Record batendo na Globo, era líder de audiência na Band. Tenho uma história. Acho bobagem tripudiar em cima de mim", desabafou.

Datena, diariamente, interage com sua colega Sonia Abrão, no A Tarde É Sua. É uma estratégia da emissora em lembrar o público do canal da atração do apresentador, que precisa aguardar o horário reservado da Igreja para ir ao ar.

Durante o #BrasilDoPovo, Datena criticou o corte de uma entrevista e afirmou que não interfere na linha editorial, decisão da RedeTV. Mas foi claro: se tentarem impor limites ao que pensa, "pego meu boné e dá linha".pic.twitter.com/HbE996sEPK June 23, 2025

