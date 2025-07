Quiz: qual fase da Anitta mais te representa

Não se preocupe, você não voltou no tempo para os tempos de quiz do Buzzfeed! A ideia aqui é mudar toda a polêmica e fofoca sobre o "novo rosto" de Anitta para celebrar a história e carreira da artista que é um dos maiores nomes do Brasil no mundo.

Anitta definitivamente teve várias "eras", desde Show das poderosas, passando por Vai, malandra. O caminho da carioca de Honório Gurgel foi recheado de sucessos. E no nosso quiz, cada resposta representa uma dessas fases da cantora. As respostas irão apontaram em qual momento da Anitta está você está. Mas e ai, preparado para a brincadeira?

Aproveite: