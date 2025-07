Show de despedida de Ozzy Osbourne terá transmissão ao vivo neste sábado

O show de despedida de Ozzy Osbourne, Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow, será transmitido ao vivo on-line. A apresentação acontece neste sábado (5/7) diretamente do Villa Park, em Birmingham, e os ingressos para a transmissão, que custam R$82, podem ser adquiridos por site.

Leia também: Jessie J compartilha desafios após mastectomia e fala sobre maternidade

O show terá participações especiais de nomes como Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax, Mastodon e Rival Sons, além da formação original do Black Sabbath.

Leia também: Mariah Carey finaliza novo álbum com baladas e clima de verão

O acesso à gravação ficará disponível a partir de 11h (horário de Brasília) de sábado, com a possibilidade de assistir ao show na íntegra por 48 horas. A transmissão terá atraso de duas horas em relação ao horário de início da apresentação ao vivo.

Leia também: Kendrick Lamar confirma show no Brasil e relembra parcerias

Serviço

Transmissão ao vivo de Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow

A partir de 11h (horário de Brasília) no sábado (5/7). Ingressos disponíveis em site, com preço de R$82.