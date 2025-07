Grupo Liquidificador oferece curso gratuito de montagem teatral

O grupo brasiliense Liquidificador realiza, pela sexta vez, a oficina de montagem chamada Teatro Elétrico. As inscrições começam na próxima segunda-feira (7/7) e vão até 18 de junho. Nesta edição, que celebra 15 anos da companhia teatral, haverá também workshop exclusivo com a iluminadora Ana Quintas. As aulas ocorrem entre agosto e novembro e culminam em apresentação de espetáculo aberto ao público.

Esse é o primeiro curso depois da pandemia. Ao retornar, cinco anos depois, o professor Fernando Alpino, integrante do Grupo Liquidificador, espera alcançar os mesmos resultados. “Os alunos geralmente saem do curso com um panorama sobre atuação, construção e produção de peças de teatro, conhecendo um pouco de todas as áreas : figurino, dramaturgia, dramaturgia”, diz.

A oficina reserva vagas a pessoas com deficiência, negras, indígenas, quilombolas e para integrantes da comunidade LGBTQIAPN+. “Isso é importante para a diversidade de visões no resultado final do trabalho. Nosso curso abre espaço para os alunos se colocarem como atores criadores, em proposta colaborativa”, ressalta Fernando Alpino.

Ajuda de custo será oferecida a todos os participantes como forma de evitar evasão. A realização do projeto foi viabilizada pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Serviço

Teatro Elétrico 2025

Oficina gratuita de montagem teatral, inscrições de 7 a 18 de julho de 2025.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel