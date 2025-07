Japinha lança novo single em parceria com Diego & Victor Hugo

Nesta quinta-feira (3/6), a cantora Japinha lança novo single Meu corpo tem memória, em parceria com a dupla Diego & Victor Hugo. “Essa música marca um momento muito importante da minha vida e da minha carreira. Depois de um tempo me dedicando a outros projetos, estou muito feliz de voltar aos palcos e ao estúdio com uma canção tão forte e ao lado de artistas que admiro demais”, diz a cantora. O lançamento está disponível em todas as plataformas digitais a partir das 20h.



A faixa, em um formato mais acústico e despojado, é acompanhada de uma letra intensa e romântica, que fala sobre as marcas que um amor deixa no corpo e na memória, mesmo quando novas pessoas surgem na vida. Sobre a composição e a parceria com a dupla sertaneja, a cantora complementa: “Tenho certeza de que o público vai se identificar com essa história que fala sobre amores que marcam e ficam para sempre na nossa memória. Gravar com Diego & Victor Hugo foi uma experiência única, eles são referência no sertanejo e conseguiram deixar a música ainda mais especial.”

Japinha ficou nacionalmente conhecida com o sucesso de Romance Desapegado. A música ultrapassou 400 milhões de visualizações no Youtube e ganhou recentemente uma regravação especial. A artista se destaca no cenário musical por transitar entre estilos musicais e estabelecer espaço no cenário do sertanejo e do forró.

