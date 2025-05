Cantora Japinha relança hit 'Romance desapegado' nas plataformas digitais

Com mais de 100 milhões de visualizações nas redes sociais, a música Romance desapegado terá outra versão disponível nas plataformas digitais a partir da meia-noite desta sexta-feira (16/5), quando a cantora Japinha lançará também a faixa inédita Poeira do passado.

Leia também: Bridgerton: 4ª temporada estreia em 2026 e renovação é confirmada pela Netflix

A artista iniciou a carreira na banda Conde do Forró e, agora em carreira solo, busca unir passado e futuro no duplo lançamento. “Estou num momento em que consigo revisitar o passado com carinho e, ao mesmo tempo, olhar para a frente cheia de vontade de criar coisas novas”, afirma.

Leia também: Sesi Lab participa da 23ª semana Nacional de Museus

Em 2020, a primeira versão da música Romance desapegado atingiu número de acessos superior a 100 milhões em dois meses e ficou no top 50 entre as mais virais do mundo. “Foi incrível trabalhar na regravação de ‘Romance Desapegado’ e em uma música inédita ao mesmo tempo”, completa Japinha.