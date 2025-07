Morre Michael Madsen, 67 anos, astro hollywoodiano de ação

"O que fica do legado (do ator Michael Madsen)?! Fica uma carga espetacular. Tudo demonstrado nos dias que ele passou com a gente, aqui em Brasília, filmando o longa Federal (2009). Foram momentos maravilhosos com ele. Um cara profissional, colaborativo e que mantinha diálogo no set. Ele adorou a equipe, a produção, e adorou o Brasil, adorou filmar com a gente. E ainda teve a visita dele para a estreia de Federal, no Festival do Rio", enfatiza o diretor Erick de Castro sobre a passagem de Madsen pela capital. Michael, celebrado em filmes de Quentin Tarantino, morreu na manhã desta quinta (3/7), por parada cardíaca fulminante, aos 67 anos, na residência dele, em Malibu (Califórrnia).



Acionada por vizinhos, a polícia local não encontrou qualquer indício de morte criminosa. Pai de seis filhos (um deles morto, em janeiro passado), em agosto de 2024, Michael teve que pagar US$ 20 mil, de fiança, depois de preso, acusado de violência doméstica contra a esposa DeAnna Morgan (a terceira, numa relação com 28 anos). Um livro do artista está perto de ser lançado: Tears for my father: Outlaw thoughts and poems, já em processo de edição. Constantemente, Madsen é associado pelo público por papeis violentos desempenhados, em especial, nas fitas de Tarantino, como Kill Bill e Cães de aluguel.



Antes da satisfação pelos improvisos alcançados em filmes com a grife Tarantino, como Era uma vez em... Hollywood e Os oito odiados, há 15 anos, Madsen falou com o Correio, sobre a participação no longa-metragem de ação local Federal. "Quando descobri que Federal seria filmado no Brasil, eu aceitei na hora. Foi tudo muito simples: queria trabalhar com Luc Besson (produtor associado ao projeto) e conhecer o Brasil. Filmei por uns 10 dias em Brasília", explicou.

Sobre o filme feito ao lado de Carlos Alberto Ricceli e Selton Mello, o artista com fama de durão e amante de jogos como futebol americano, tratou de decifrar o personagem, o agente Sam Gibson (papel anteriormente previsto para Forrest Whitaker). "Tenho muita experiência nesse tipo de papel. Conheço policiais que combatem as drogas na Califórnia. Meu pai era bombeiro em Chicago e tinha muitos amigos policiais", enfatizou. Para Erick de Castro pesou os elogios coletados por Michael Madsen. "No Festival do Rio, ele disse que tinha x filmes na carreira dele, e que Federal estaria sempre entre os trabalhos especiais. Disse que trazia uma levada policial diferente da pegada lá dos Estados Unidos. Aquilo foi importante porque a gente estava se lançando na época, com o filme de ficção. Ouvir isso de um parceiro criativo, um cara do tamanho dele, foi especial", conclui Erick de Castro.

Alguns pontos altos

da filmografia

de Madsen

Federal (2010)

Sin City 2 (2009)



Todo mundo em pânico 4 (2006)



As crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa (2005)



Sin City: A cidade do pecado (2005)



Kill Bill: Volume 2 (2004)



Kill Bill: Volume 1 (2003)



007 — Um novo dia para morrer (2002)



No limite (2000)



Sob fogo cruzado (2000)



A experiência 2 — A mutação (1998)



Donnie Brasco (1997)



O preço da traição (1996)



A experiência (1995)



Free Willy 2 (1995)



A Fuga (1994)



Wyatt Earp (1994)



Free Willy (1993)



Cães de aluguel (1992)



The Doors (1991)



Thelma e Louise (1991)



Adeus à inocência (1984)



Um homem fora de série (1984)



Jogos de guerra (1983)