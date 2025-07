Espaço Cartas apresenta espetáculo Cruel Barbeiro da Rua Fleet

Neste domingo (6/7), às 17h e às 20h, o Espaço Cartas apresenta o espetáculo Cruel Barbeiro da Rua Fleet, no Teatro Galpão do Espaço Cultural Renato Russo. Inspirado no sucesso de Stephen Sondheim Sweeney Todd, o musical ganha uma versão em português que imprime à obra uma nova sonoridade. Os ingressos estão disponíveis no site da Sympla, a partir de R$ 45.

Em uma trama sombria, onde a justiça e a vingança se confundem, Benjamin Barker (Jônatas Carvalho) é um homem inocente que retorna a Londres sob o nome de Sweeney Todd, após anos preso injustamente. Ao lado da Sra. Lovett (Luana Hias e Milena Reis), dona de uma loja de tortas decadente, Todd reabre uma barbearia acima do estabelecimento e lá, começa a arquitetar uma vingança sangrenta que envolve navalhas, desaparecimentos misteriosos e um cardápio cada vez mais peculiar. Com temas de exclusão e impunidade, a montagem preserva as músicas originais, brinca com a linha tênue entre o trágico e o cômico, além de prezar pela imersão do público com a Rua Fleet, Londres.

Sobre o processo de adaptação, o diretor Thiago Linhares compartilha: "A ideia de adaptar Sweeney Todd surgiu do nosso desejo de trazer um clássico do teatro musical, com uma estética diferente das nossas outras montagens. A obra é densa, cheia de camadas, e sentimos um potencial enorme em provocar o espectador de forma mais visceral. A abordagem interativa veio da vontade de romper a barreira palco-plateia — queríamos que o público se sentisse parte da engrenagem daquele mundo sombrio. No fundo, o horror ali não é só ficcional: ele ecoa muita coisa real da nossa sociedade."

O ator Jônatas Carvalho, que interpreta Benjamin Barker — ou Sweeney Todd — comenta a experiência de interpretar um personagem carregado de dor, trauma e obsessão por vingança. "A maior dificuldade é encontrar um lugar que demonstre esses sentimentos de uma forma natural. E esses momentos exigem transições rápidas e harmônicas, às vezes dentro de uma mesma música. Tive que buscar em mim experiências que me levem a esses lugares e praticar me mover de um ao outro de maneira orgânica. Muito ensaio e dedicação foram necessários para alinhar os desafios técnicos musicais aos desafios de emoção e intenção", explica Carvalho.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Ficha técnica:

Classificação indicativa: 16 anos

Cruel Barbeiro

da Rua Fleet —

Espaço Cartas

Neste domingo (4/7), às 17h e 20h, no Teatro Galpão do Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul). Ingressos disponíveis no site da Sympla,

a partir de R$ 45