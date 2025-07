Neymar e Brunca Biancardi postam registros de filha recém-nascida nas redes

Pais da segunda filha oriunda do relacionamento entre ambos, Neymar e Bruna Biancardi foram às redes sociais, na noite deste sábado (5/7), para divulgar as primeiras fotos da recém-nascida Mel. A influencer deu à luz a criança na madrugada do mesmo dia, no bairro de Itaim Bibi, na Zona Sul de São Paulo.

Em uma postagem feita em conjunto pelo Instagram, o casal comemorou a chegada da filha caçula. "Nossa Mel chegou, para completar e adoçar ainda mais as nossas vidas!", escreveram. Veja o post:

Mel, vale ressaltar, é a quarta filha de Neymar. Além dela, o jogador também é pai da pequena Mavie, fruto, da mesma forma, da relação com Bruna Biancardi. Ele ainda é pai de Davi Lucca, de 13 anos, oriundo do relacionamento com Carol Dantas; e de Helena, nascida em 2024, vinda da relação com a modelo Amanda Kimberlly.

A gravidez mais recente foi anunciada por Neymar e Bruna no último dia 25 de dezembro de 2024. Juntos desde 2021, serão pais de meninas com apenas um ano e oito meses de diferença de idade entre uma e outra. Juntos desde 2021, tiveram a primeira filha em outubro de 2023.