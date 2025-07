Filha de Silvio Santos relata dificuldade financeira: ‘Meu pai não ajudava’

Segundo Cintia, ela e os filhos ficaram no meio de um impasse entre o ex-marido e Silvio Santos. "Meu pai não me ajudava porque achava que era obrigação do pai dos meus filhos, e meu ex não fazia porque achava que meu pai era rico", explicou - (crédito: Reprodução)

Cintia Abravanel, de 62 anos, abriu o coração ao comentar momentos difíceis que enfrentou após o fim de seu casamento com Paulo César Corte Gomes, pai de seus três filhos. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, a filha mais velha de Silvio Santos revelou que enfrentou uma crise financeira séria na época e que não contou com o apoio do pai, o que tornou a situação ainda mais delicada.

Segundo Cintia, ela e os filhos ficaram no meio de um impasse entre o ex-marido e Silvio Santos. "Meu pai não me ajudava porque achava que era obrigação do pai dos meus filhos, e meu ex não fazia porque achava que meu pai era rico", explicou. Diante disso, ela buscou alternativas para sustentar a família e chegou a pedir emprego na escola dos filhos com o objetivo de garantir bolsas de estudo para eles.

Mesmo diante das dificuldades, Cintia afirma que esse período trouxe lições importantes. "Passamos esse sufoco, que foi um grande ensinamento para os meus filhos, por isso todos trabalham. Estava preocupada em resolver meu problema, não julgar o comportamento dos dois", disse. O casamento com Paulo César durou sete anos, e dessa união nasceram Lígia, Vivian e o ator Tiago Abravanel.

Leia também: Sandy se emociona ao refletir sobre o amor e os desafios da vida artística

Na mesma conversa, Cintia contou que, anos depois, Silvio Santos decidiu fazer doações financeiras às filhas ainda em vida. "Ele deu um cheque na mão de cada uma, e eu nunca tinha visto tanto zero na minha vida", relembrou. Ela destacou que o pai sempre foi exigente quanto a valores e responsabilidade. "Acho que a expectativa dele era o que íamos fazer com aquele dinheiro", completou, revelando que ficou dias sem saber como lidar com a quantia.

O post Filha de Silvio Santos relata dificuldade financeira: ‘Meu pai não ajudava’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.