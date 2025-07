Edu Guedes passa por cirurgia de 6 horas: "Próximos dias serão delicados"

Edu Guedes - (crédito: Reprodução Instagram @eduguedesoficial)

O apresentador Edu Guedes foi submetido, neste sábado (5/7) a uma cirurgia de emergência que durou cerca de 6 horas. Guedes foi internado com um quadro de infecção ocasionada por um cálculo renal e, em exames complementares, foi descoberto um tumor no pâncreas. O procedimento realizado neste sábado teve o objetivo de remover o tumor.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em nota enviada pela assessoria da Rede Tv ao Gshow, o médico responsável pelo procedimento de pancreatectomia robótica, Marcelo Bruno afirmou que "o procedimento pesar de complexo, transcorreu bem".

Ainda conforme o Gshow, a assessoria de Edu Guedes afirmou que "os próximos sete dias serão bastante delicados". Também foi compartilhada uma mensagem do apresentador. “Esse não é o fim, mas sim um recomeço”.

Edu Guedes se casou no civil com Ana Hickmann há dois meses. Colunistas que cobrem celebridades afirmam que o casal planeja uma cerimônia para celebrar a união em uma grande festa e dizem que o vestido da noiva já foi escolhido.

A apresentadora, modelo e amiga de longa data de Edu Guedes foi casada por 26 anos e terminou o relacionamento após um registro de violência doméstica.

Meses após o fim de casamento conturbado, Ana Hickmann declarou amor ao colega de trabalho e juntos começaram a traçar uma nova rota para as próprias vidas. O casal assumiu o relacionamento em março de 2024 e em seguida anunciaram o noivado. Desde então trocam declarações de amor nas redes sociais.

Em uma entrevista ao apresentador Danilo Gentili, Edu Guedes confessou que Ana foi quem deu o primeiro beijo, e afirmou que antes da separação, eles nunca tinham se olhado de forma romântica. Após a separação, no entanto, Guedes se apresentou como um amigo que poderia auxiliar no momento difícil.