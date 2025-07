Superjazz Festival anima os jardins do CCBB nesta quarta (9/7)

Nesta quarta-feira (9/7), os jardins do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB) voltam a ser palco de um encontro celebrado pela cena musical brasiliense: o Superjazz Festival. Com entrada gratuita mediante retirada de ingressos, o festival conta com uma programação que reúne jazz, latiinidades, ritmos afrolatinos e experimentações contemporâneas.



Além da curadoria musical refinada, o Superjazz Festival se destaca por transformar os jardins do CCBB em um espaço de convivência e música. Desde sua inauguração em 2000, o evento consolida uma proposta que une a valorização da música instrumental e autoral à ocupação afetiva de ambientes ao ar livre, promovendo encontros inusitados entre ritmos e gerações.

A partir das 17h, artistas como a cubana Dya Valdes e o Trio Aretê se apresentam ao ar livre em um dos principais espaços culturais da capital, em um evento que propõe novas experiências sonoras e valoriza a diversidade musical da cena latino-americana.

A programação do Superjazz Festival segue até 6 de agosto, com edições quinzenais, sempre às quartas-feiras. A próxima data já está confirmada para o dia 23 de julho, com apresentações de Wanderson Bonfim e Pablo Fagundes. Entre as apresentações, a Rádio Superjazz retorna com intervenções musicais e comentários sobre os discos, enquanto o público pode circular pela feirinha de vinis e pela loja com produtos exclusivos do festival.



Serviço

Nesta quarta-feira (9/7), no jardim do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB- SCES Trecho 02, Lote 22), às 17h. Ingressos gratuitos mediante retirada no site ou na bilheteria física do CCBB Brasília. Classificação indicativa livre.

Confira a programação completa:

Quarta-feira (9 de julho)

17h - Rádio Superjazz convida Ondas Tropicais

18h - Trio Aretê

19h15 - Rádio Superjazz

19h30 - Dya Valdez

21h - Rádio Superjazz