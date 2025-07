Quarta edição do Festival Forba convida bandas de rock para show

A partir desta sexta-feira (4/7) até domingo (6/7), o Festival Ocupa Rock Brasília Autoral (Forba), chega no Teatro Silvio Barbato no Sesc do Setor Comercial Sul. A meia-entrada, que custa R$2,50, está disponível na plataforma Sympla e também pode ser retirada gratuitamente com a doação de 1kg de alimento. Criado pelo músico Dimi Souza e pelo Coletivo Unindo Tribos, o evento promove apresentações de música, poemas e outras atividades culturais.



A programação inclui bandas locais, uma nacional e outra internacional, que se apresentarão nos três dias de evento. Além disso, o evento contará com teatro, poesia e prova de vinhos. A Todo Vapor (São Paulo) e Amalur Purpura (Colômbia), Thiago Corneiro, Baratas de Chernobyl, Doses Nocivas, AYSLA, Turno Noturno, Cálida Essência, Os Candangos, Dimi Souza, Sonda Mãe, Os Dammes, Mentes sem lembranças, Podrera, Diffen, Amazing, MOFO, Fabrica Gris, Spectro e SLAM da Quebrada em Versos, com os escritores das Academias de Letras terão apresentações no festival.

O evento tem como objetivo mostrar os talentos do rock local e promover a música e as artes produzidas na região. Dimi Souza reforça o convite. “O Festival nasceu com a necessidade de ocuparmos espaços e de termos palcos para as bandas apresentarem suas músicas para sociedade. Não deixem de ir porque teremos muito rock na veia”, afirma.

Serviço

Quarta edição do Festival FORBA, em Brasília

A partir desta sexta-feira (4/7) até o dia (6/7), a partir das 18h20 na sexta, 11h no sábado e 13h no domingo no Teatro Silvio Barbato (Sesc do Setor Comercial Sul). Ingressos gratuitos mediante doação de 1kg de alimentos ou meia-entrada a R$2,50 na plataforma Sympla. Classificação indicativa livre.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (4 de julho)

- 18:20 - 19:00: Abertura

- 19:10 - 19:50: Thiago Carneiro

- 20:00 - 20:40: Baratas de Chernobyl

- 21:00 - 21:40: Doses Nocivas

Sábado (5 de julho)

- 11:00: Degustação de vinhos

- 12:00 - 12:50: Apresentação teatral

- 13:00 - 14:00: Escritores das Academias ACL e ATL de Letras

- 14:00 - 14:40: AYSLA

- 14:50 - 15:30: Turno Noturno

- 15:40 - 16:20: Cálida Essência

- 16:30 - 17:10: Os Candangos

- 17:20 - 18:00: Dimi Souza

- 18:10 - 18:50: Sonda Mãe

- 19:00 - 19:40: A Todo Vapor (S.P.)

- 20:00 - 21:00: -Os Dammes

Domingo (6 de julho)

- 13:00 - 14:00: SLAM da Quebrada em Versos (escritores das Academias de Letras)

- 14:00 - 14:40: Mentes sem lembranças

- 14:50 - 15:30: Podrera

- 15:40 - 16:20: Diffen

- 16:30 - 17:10: Amazing

- 17:20 - 18:00: MOFO

- 18:10 - 18:50: Amalur Purpura (Colômbia)

- 19:00 - 19:50: Fabrica Gris

- 20:00 - 21:00: Spectro





*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel