Festival de Inverno do Sesc-DF leva música ao Parque da Cidade

A 2ª edição do Festival de Inverno do Sesc ocorreu em 2024 e reuniu cerca de 7 mil pessoas em dois dias de evento. A próxima está programada para 26 e 27 de julho - (crédito: Divulgação)

Nos dias 26 e 27 de julho, o estacionamento 9 do Parque da Cidade recebe a 3ª edição do Festival de Inverno do Sesc-DF. O evento reunirá apresentações musicais de artistas de peso e atrações circenses para toda a família.

A entrada do festival é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não perecível. As doações arrecadadas serão destinadas ao programa Sesc Mesa Brasil, que as distribuirá para 368 instituições do Distrito Federal, transformando os alimentos em ajuda concreta para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

No sábado (26/7), o Festival terá apresentações de Sidney Magal e da banda Móveis Coloniais de Acaju. Já no domingo (27/7), as apresentações serão de Arnaldo Antunes, Marcelo Jeneci e de Dora Morelenbaum. Durante o evento, malabaristas e encantadores de bolhas de sabão garantirão o entretenimento do público além das atrações musicais.

Serviço

Festival de inverno do SESC-DF

Nos dias 26 e 27 de julho, a partir das 16h, no Estacionamento 9 do Parque da Cidade. Entrada gratuita mediante doação de 1kg de alimento não perecível. Livre para todos os públicos.

Confira a programação:

Sábado:

Sidney Magal

Móveis Coloniais de Acaju





Domingo:

Arnaldo Antunes

Marcelo Jeneci

Dora Morelembaum