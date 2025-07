Vera Fischer abriu o jogo sobre a vida amorosa e fez confissões inéditas. A atriz, que está longe das novelas há sete anos, comentou acerca da sua solteirice atualmente.

"Se tiver cantada é muito"

Em entrevista à revista Quem, a veterana entregou que não recebe tantas cantadas como antes. "Se tiver uma cantada é muito", respondeu a ex-Miss Brasil, aos risos.

Solteira publicamente desde 2004, Vera Fischer entregou que não está em busca de um amor, pelo contrário, se sente por satisfeita com a solitude. "Estou feliz sozinha. Nunca me senti tão bem. Eu e meus dois gatinhos que adotei. É uma grande liberdade estar sozinha, ter seus horários, fazer o que quiser, não depender do outro, não dar satisfação pro outro", completou ela.

Sem novos trabalhos nas telinhas desde 2018, Vera também apontou sobre o etarismo que vê em produções de audiovisual. "Antigamente uma Helena tinha 50 anos e era uma mãe. Hoje, é uma avó e a mãe tem 20. Tudo mudou muito. Temos que ter a cara que temos, da nossa idade, nada de [querer] ter 30 anos. Quero parecer ter 73 mesmo", concluiu a atriz.

O post Vera Fischer abre o jogo sobre vida de solteira aos 73 anos: "Se tiver cantada é muito" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular