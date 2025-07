Escolas públicas do DF recebem exemplares de livro sobre Dulcina de Moraes

Entre os meses de julho e agosto deste ano, serão distribuídos 500 exemplares do livro infanto-juvenil sobre Dulcina de Moraes para escolas públicas do DF. As escolas cadastradas na fase de pré-produção do projeto receberão não só os livros, como também um encarte pedagógico. Serão englobadas escolas de Ensino Fundamental e Médio de Samambaia, Ceilândia e do Plano Piloto.

Dulcina de Moraes criou a Fundação Brasileira de Teatro (FBT) e foi atuante pelos direitos e reconhecimento dos atores, e pelo fim da censura durante a ditadura militar. O livro apresenta a história de Dulcina contada pela própria, de forma lúdica e moderna. A obra literária foi escrita pelas autoras Ana Maria Lopes e Marcia Zarur e tem pesquisa teatral de Josuel Júnior.

A produção sobre Dulcina é o quarto volume da coleção Mestres Cobogós, que tem obras dedicadas a Glenio Bianchetti, Athos Bulcão e Burle Marx. Ainda este ano será lançado o quinto volume, referente ao cineasta Vladimir Carvalho.