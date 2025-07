Ex-atriz? Giovanna Antonelli explica carreira de influencer

Giovanna Antonelli, atriz, comentou das inúmeras atividades que exerce que vão além de ser uma artista de telenovelas brasileiras. A ex-global esclareceu sua carreira de influenciadora, que cresceu alinhada com a carreira de empresária.

"Adoro essa multitarefa feminina. E quando a gente ama o que faz, tudo se ajeita. A arte continua sendo minha raiz, meu ponto de partida. E o empreendedorismo, as palestras, mentorias são extensões dessa paixão que é comunicar, transformar e tocar pessoas. Ser mãe me dá força e me lembra do que realmente importa. Como influenciadora, uso minha voz com responsabilidade, compartilhando o que faz sentido pra mim e somando com quem está junto. No fim, tudo faz parte do mesmo propósito que é viver com intenção e usar cada ‘papel’ para impactar positivamente", explicou em entrevista à Vogue.

A atriz, que completa 50 anos em março de 2026, revelou se tem algum medo ou complexo com a nova idade.

"É olhar pra trás com orgulho, mas estar no agora. Hoje eu entendo que a vida acontece no presente e é aqui que mora a potência. A maturidade me fez valorizar o tempo, as pausas, os vínculos, a ser mais leve com os erros e mais firme com o que importa. Fazer 50 é sobre viver com mais consciência, liberdade e verdade", disse.

