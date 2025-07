Kids On The Rock estreia com seis dias de arte, brincadeiras e shows infantis

Festival Kids On The Rock; múltiplas atrações para as crianças - (crédito: Divulgação)

A primeira edição do Kids On The Rock de 22 a 27 de julho e promete uma programação animada e repleta de atividades para as crianças. Criado pela produtora Casa de Fulô, o festival se propõe a ser um espaço de arte, criatividade e convivência familiar. Ao longo de seis dias, os visitantes encontrarão diversas atrações voltadas para crianças.

Entre os destaques estão nomes consagrados da cena cultural infantil, como o espetáculo Música de brinquedo, do grupo Pato Fu em parceria com o Teatro de Bonecos Giramundo, e a versão infantil d'O Teatro Mágico, com o show inédito A primeira cabeça na Lua. A banda Pequeno Cidadão também marca presença com o show interativo Vem dançar, ao lado de outras atrações como o grupo acrobático Intrépida Trupe, o musical Tudo quanto é coisa da farra dos brinquedos e o Circo Teatro Udi Grudi.

O Kids On The Rock se expande para as áreas externas da Caixa Cultural, criando um ambiente imersivo com brinquedos infláveis, feira gastronômica e o Parque de Aventuras Radical Kids, que oferece atividades como tirolesa, slackline e parede de escalada. Uma tenda especial será dedicada às oficinas, com atividades que estimulam a expressão artística, a consciência ambiental e a conexão com o corpo. As crianças poderão participar de oficinas de maracatu, construção de instrumentos, horta orgânica, danças, teatro, capoeira e acrobacias.

"A proposta do festival é oferecer experiências cuidadosamente pensadas para despertar a curiosidade das crianças e contribuir para seu desenvolvimento integral. Cada atração foi escolhida com atenção, sempre levando em conta o que os pequenos gostariam de vivenciar e aprender", comenta Anamaria Rigotto, idealizadora e promotora do evento. Como mãe e produtora de eventos, ela ressalta a importância de um festival infantil de qualidade: "Pensando no que minha filha Maria Flor gostaria de assistir, fomos construindo uma programação que fosse especial e significativa para as crianças."

Além de divertir, o festival visa reforçar valores importantes como sustentabilidade, criatividade e cidadania. Em parceria com o projeto Caixa Gente Arteira, serão oferecidas 15 oficinas gratuitas, ampliando o acesso e a inclusão. "Brasília precisava de um festival que unisse arte de qualidade, preços acessíveis e ocupasse plenamente os espaços da Caixa Cultural, incluindo atividades ao ar livre para crianças de todas as idades", completa Anamaria.

A expectativa é de que o Kids On The Rock se firme como uma das grandes referências culturais das férias de julho em Brasília, ao unir diferentes linguagens artísticas em um espaço que reconhece o brincar como uma experiência essencial para o crescimento saudável.

Kids On The Rock

22 a 27 de julho de 2025, no teatro e área externa da Caixa Cultural Brasília - Setor Bancário Sul, quadra 4, Asa Sul. Abertura de vendas: 19 de julho, a partir das 9h na bilheteria física e a partir

das 13h no site da

Bilheteira Cultural.