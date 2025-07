Alcione fala sobre ‘crush’ pelo ministro Alexandre de Moraes

Durante uma entrevista ao portal F5, da Folha de S.Paulo, Alcione comentou com bom humor os comentários que circulam na internet sobre uma suposta paixão sua pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Aos 77 anos, a cantora fez questão de esclarecer que sua admiração pelo magistrado de 56 anos está relacionada à postura profissional dele. "Não é por achar ele gato. O maior respeito que eu tenho pelo meu ministro é que eu sou fã das atitudes dele, do trabalho", declarou, reforçando que suas brincadeiras são sempre cercadas de respeito.

A artista já havia demonstrado esse carinho publicamente em apresentações anteriores. Em março deste ano, durante um show realizado em São Paulo, ela dedicou algumas palavras ao ministro antes de cantar um de seus maiores sucessos, "Faz uma loucura por mim". Na ocasião, disse com descontração: "Adoro o nosso ministro Alexandre de Moraes. Sempre falei para a minha irmã que se conhecesse ele há mais tempo, tinha casado com ele".

Essa não foi a única vez que Alcione mencionou Alexandre de Moraes em cima do palco. Em 2023, durante uma apresentação em Brasília, ela aproveitou o entusiasmo do público, que entoava um coro em apoio ao presidente Lula, para declarar mais uma vez seu apreço pelo ministro. "Alexandre de Moraes, meu careca, gosto muito dele", disse, arrancando risos e aplausos da plateia.

Com seu estilo direto e carismático, Alcione une política e bom humor de forma espontânea, sem deixar de lado o respeito por figuras públicas que admira. Seu carinho por Alexandre de Moraes tornou-se, para o público, uma mistura de simpatia e admiração institucional, como ela mesma ressalta: é o trabalho do ministro que lhe desperta tanta estima.

