"Foi sem querer", diz Marido de Sasha após mostrar o bumbum em foto

João Lucas, marido de Sasha Meneghel, virou assunto nas redes sociais após um momento inusitado. Durante uma viagem com a esposa para Fernando de Noronha, o cantor publicou sem querer uma imagem em que seu bumbum aparece parcialmente. A intenção era mostrar as costas vermelhas após a exposição ao sol, mas um descuido no enquadramento acabou rendendo mais do que ele esperava.

"Era pra ir pros close friends", explicou João no X (antigo Twitter), admitindo que se confundiu com os recursos da plataforma. O cantor ainda brincou: "E nem foi a bunda toda, nada demais também". Apesar de apagar rapidamente a publicação dos Stories, a imagem foi registrada por internautas e viralizou em diferentes redes.

Em um dos vídeos gravados por Sasha, ela exibe o marido com o rosto e as costas marcadas pelo sol. "O João não soube passar o protetor solar", comentou, rindo da situação. O casal levou tudo com leveza, e João fez questão de detalhar o erro: "Fui ajustar o zoom achando que tinha cortado a minha bunda".

A situação só foi percebida por Sasha depois que o conteúdo já estava no ar. "A Sasha foi abrir os stories, aí ela falou: ‘Amor, sua bunda!’", contou João Lucas, aos risos. A estilista ainda aproveitou a deixa para dar uma lição descontraída ao marido: "Bom pra você aprender também". Com bom humor, o episódio virou um dos momentos mais comentados da viagem do casal.