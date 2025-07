Corpus Convida promove apresentação de dança gratuita no Teatro Nacional

Balé das Deusas se apresenta neste sábado (12/7), com exibição de samba. - (crédito: Divulgação)

Diferentes expressões e coreografias ocupam o Teatro Nacional Cláudio Santoro neste sábado (12/7), com a segunda edição da mostra Corpus Convida - Ritmos do Cerrado. A partir das 19h, companhias de dança exibem números que percorrem do samba ao contemporâneo. A entrada é gratuita.

O Balé das Deusas, formado por sambistas profissionais das linguagens gafieira, enredo e de outras manifestações, destaca a presença feminina em apresentação que se propõe a “apresentar o samba de uma forma diferente”. Segundo Lucas Luz, presidente do grupo, falta visibilidade ao gênero. “Sentimos a ausência de grupos que expressem a dança do samba, que é também um patrimônio do nosso país e uma de nossas grandes manifestações culturais”, destaca.

Outro grupo que se apresenta é o Essedois, com proposta de diálogo entre corpo e o ambiente que o cerca. “Preparamos uma cena de dança contemporânea que se une a elementos textuais para propor um olhar sensível e crítico sobre os abismos cotidianos que nos atravessam devido à desconexão com o nosso ser natureza”, diz Helena Bastos, que participa do número A queda.

No dia 26 de julho, a mostra passa pelo Complexo Cultural de Planaltina. O projeto é financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC), em parceria com o programa SESC + Cultura.





Serviço:



Mostra Corpus Convida - Ritmos do Cerrado, neste sábado (12/7), às 19h, no Teatro Nacional Cláudio Santoro. Entrada franca, ingressos disponíveis neste link. Classificação livre.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco