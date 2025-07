Bruno Martini e Sérgio Britto lançam faixa 'Deixa Eu Te Ver'

Bruno Martini e Sérgio Britto, integrante da banda Titãs, lançaram a faixa Deixa Eu Te Ver em homenagem ao Dia Mundial do Rock, celebrado neste domingo (13/7). A canção mistura a bagagem de Martini na música eletrônica com o rock de Britto, por meio de instrumentos acústicos e timbres dos anos 1980 e pads e synths retrô.

A canção aborda a entrega total ao amor quando se está apaixonado e o que fazer quando palavras já não bastam. Bruno Martini coleciona mais de dois bilhões de streams nas plataformas de streaming. Na carreira, tem sucessos como Hear Me Now, colaboração com Alok e Zeeba lançada em 2017; Never Let Me Go e Morena.



Sérgio Britto é membro e fundador da banda Titãs, em atividade desde 1981. Em maio, lançou o sexto álbum solo, intitulado Mango Dragon Fruit. O trabalho é o primeiro de Britto desde 2022 e tem colaborações de Ed Motta, Bebel Gilberto e Roberto Menescal.