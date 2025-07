Exposição ‘Vidas bordadas no tempo’ resgata história de Ceilândia

"Vidas bordadas no tempo" fica em cartaz na Galeria Risofloras, em Ceilândia, até 9 de agosto - (crédito: Acervo pessoal/Tainha)

“Na força dos rostos, nas tramas dos tecidos e nos azulejos bordados que remetem às casas e muros do cotidiano.” Segundo Tainha, essas foram maneiras de representar Ceilândia nas 32 obras da exposição Vidas bordadas no tempo, que abre nesta sexta-feira (11/7), às 19h, na Galeria Risofloras. Localizada na cidade que inspirou o trabalho, o espaço recebe, até 9 de agosto, a primeira mostra individual da artista brasiliense que começou no grafite. A entrada é gratuita.

A construção de Ceilândia é retratada da perspectiva de alguém que não habita, mas está incorporada ao lugar por meio da arte em murais. “É um território de referência política, onde as pessoas que construíram Brasília foram marginalizadas e criaram essa malha diversa e coletiva”, afirma Tainha.

Um desses elementos da diversidade de Ceilândia é o hip hop, que, em Vidas bordadas, compõe uma “linguagem urbana”. “Minha paixão pelo grafite aparece na escolha dos formatos grandes e na intenção de ocupar o espaço como quem marca presença com afeto e memória”, ressalta Tainha. Para a curadora Monique Andrade, essas características aproximam o espectador. “Cada pintura tem sua história, seu personagem e vivências retratadas”, relata.

Além de pinturas, a exposição conta com bordados e instalações interativas. Ao misturar formatos, a intenção é provocar pausa e reflexão. “Quero que o público sinta que há ali um tempo acumulado, camadas de histórias, e reverência àquelas vidas que muitas vezes passam invisíveis”, diz Tainha.

Serviço

Vidas bordadas no tempo

De Tainha. Abertura nesta sexta-feira (11/7), às 19h, na Galeria Risofloras (Praça do Cidadão - St. M EQNM 18/20 - Ceilândia/DF). Visitação até 9 de agosto. Entrada é gratuita.

