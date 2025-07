Brasília recebe festival gratuito de circo no CEM Setor Leste

O Festival Noites Espetaculares é um evento de circo que apresenta performances inéditas, shows, cinema ao ar livre e diversas mostras artísticas e está pela primeira vez na cidade. O espetáculo, que faz parte da programação da 23ª Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo (CBMC), será de 13 a 19 de julho e mostra à cidade exibições de circo, no Centro de Ensino Médio Setor Leste (CEM Setor Leste). A entrada é gratuita e as atrações começam no domingo a partir das 12h.

O evento é realizado pelo Coletivo Ambidestro (DF) com apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. Luan Haickel, diretor de produção do festival, explica que o objetivo é oferecer para o público apresentações que surgiram das trocas proporcionadas pela Convenção.



As apresentações incluem artistas da região, nacionais e de outros países sul-americanos, como Chile, Equador e Colômbia. Luan, ressalta o papel do festival de reforçar a importância da inclusão por meio de reflexões sociais propostas nas inúmeras exibições do show. "Quisemos ir além da técnica: a Noite Preta, a Noite LGBTQIAPN+ e a Noite Feminina trazem para o picadeiro discussões importantes sobre representatividade, inclusão e resistência. É o circo como expressão política e transformadora", afirma.

Serviço





Festival Noites Espetaculares da 23ª CBMC





De 13 a 19 de julho, com início no domingo (13/7) a partir de 12h e Noite de Gala de encerramento no sábado (19/7) às 20h, no Centro de Ensino Médio Setor Leste (SGAS 611/612, Asa Sul. Na área externa da escola, entrada pela L3 sul) Os ingressos são gratuitos. Classificação livre para todos os públicos.





Confira a programação completa





13/07 - Domingo

12h - Cortejo de Abertura do 23ª Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo

Local: Eixão do Lazer saída da 208 norte

Cortejo com Calango Careta





14h - Palco Aberto

Local: Eixão do Lazer, altura da 207 norte

Classificação: Livre

Elenco: Chris Zanela, Jovani, Mateus, Miqueias, Trupe Rais

Direção: Marcelo Venâncio





14/07 - Segunda

19h Espetáculo Corpo a Corpo

Espaço: Lona Artitude

Classificação: Livre

Elenco: Dieck Rosinha (Deidian Lucas) e Saracura do Brejo

Direção: Pepe Nuñez





21h Noite LGBTQIAPN+

Espaço: Lona Principal

Classificação: Livre

Elenco: Isadosky e Lui Castanho, Nãna Merici, Trupe Trupicano, Vitória Maia Direção: Maré Oliveira





22h - Show Experimental Latino com DJ Bolinho

Espaço: Palco Externo

Classificação: Livre





15/07 - Terça

19h - Espetáculo Piruá e Paquetá

Espaço: Lona Artitude

Classificação: Livre

Elenco: Rodrigo Bruggemann (Palhaço Piruá), Amora Maux (Palhaça Paraqueta).

Concepção, Dramaturgia, Direção e Cenografia: Rodrigo Bruggemann (Palhaço Piruá)





21h - Noite Feminina

Espaço: Lona Principal

Classificação: 16 anos

Elenco: Aisha Britto, Bruxa Circular, Drika, Giulia Nina, Kelly Cheretti, Lucienne Machado

Direção: Cynthia Carla





16/07 - Quarta

19h - Espetáculo Tarântula Transita

Espaço: Lona Artitude

Classificação: Livre

Elenco: Concepção e Atuação: Vulcanica Pokaropa

Direção: Cibele Mateus. Criação Dramatúrgica: Cibele Mateus, Vulcanica Pokaropa





21h - Noite Preta

Espaço: Lona Principal

Classificação: 10 anos

Elenco: Ania, Cynthia Carla, João, Kaui Mouts, Palhaça Fronha (Antonia Vilarinho), Pipa Luke

Direção: Guilherme Wander





17/07 - Quinta

14h - Freestyle de Palhaces





19h - Espetáculo Inventando Moda

Espaço: Lona Artitude

Classificação: Livre

Elenco: Cia Boca do Lixo

Direção: João Artigos (Teatro de Anónimos)





21h - Noite Clássica

Espaço: Lona Principal

Classificação: 12 anos

Elenco: Acromix Circus (Ana Martins e Dominique Martins), Carlo Goidanich, Jimmy Sá, Mandioca Frita, Marmotagem & Cia, Minúsculo Circo Caracol, Xixa

Direção: Ana Luiza Bellacosta





22h - Show Brasilidades com DJ Bulacha

Espaço: Palco Externo

Classificação: Livre





18/07 - Sexta

18h - Espetáculo O Novo Anormal

Espaço: Lona Artitude

Classificação: Livre

Elenco: Allana Matos, Cristian Paz, Daniel Reyntiens, Drisana Alarcão, Gabriel, Luciano Czar, Mariana Camargo, Matheus Maknae





19h30 - Noite Experimental

Espaço: Externo

Classificação: Livre

Elenco: Davison Raigoza, Duo bamboletes, Guilherme Awazu (Trupe Baião de 2), Palhaço Musir, Nina Rodrigues. Direção: Beatrice Martins (Instrumento de Ver)





21h30 - Noite de Fogo Newrônio

Espaço: Externo

Classificação: Livre

Elenco: Cia. Libélicas, Ian Vexani, Jupiter, Psyd3vil. Dan Marques, Matheus Domingues

Direção: Rosa Aline ; Produção NewRonio





21h - Show Forró pra Balançá

Espaço: Palco Externo

Classificação: Livre





19/07 - Sábado

9h - Espetáculo infantil Galinha

Espaço: Lona Artitude

Classificação: Livre





20h - Noite de Gala

Espaço: Lona Principal

Classificação: Livre

Elenco: Kadu Olivie, Leonardo Cyr, Mano a Mana, Manuela Carvalho, Pipa Luke, Trupe Baião de 2, Yako

Direção: Josefina Dias e Valentin Flamini

* Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel