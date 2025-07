Chitãozinho & Xororó lançam Nada Sou, parceria com a banda japonesa BEGIN

A dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó lançou, no último sábado (12/7), a música Nada Sou, em conjunto com a banda japonesa BEGIN. A música foi lançada como “Música Comemorativa do Ano do Intercâmbio da Amizade Japão-Brasil”, no palco da Cerimônia de Abertura do Festival do Japão.

Nada Sou é a versão bilíngue de uma música originária de Okinawa, ilha japonesa. A canção aborda temas como saudade e reencontro. A música ganhou um toque brasileiro, integrando elementos sertanejos. A tradicional coreografia japonesa também foi adaptada, incluindo gestos da linguagem de sinais brasileira.

Neste ano é celebrado, além do Ano do Intercâmbio da Amizade Japão Brasil, o 130º aniversário da assinatura do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação. Esse foi o documento que deu início às relações nipo-brasileiras e proporcionou a construção da maior comunidade japonesa fora do arquipélago.