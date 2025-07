Harry Potter: HBO divulga a 1ª imagem de Dominic McLaughlin como o bruxo

Por Júlio Noronha* — A emissora HBO revelou nesta segunda-feira (14/7) as primeiras imagens do ator Dominic McLaughlin caracterizado como o novo Harry Potter. As gravações da série baseada na vida do jovem bruxo começaram nesta segunda (14), em Leavesden, no Reino Unido. A produção ainda não tem uma data exata de estreia, mas a previsão é de chegue ao ar entre 2026 e 2027.

A série contará com sete temporadas, cada uma retratando um ano letivo em Hogwarts, seguindo a estrutura dos livros de J.K. Rowling. A autora, inclusive, atuará como produtora executiva, com o objetivo de garantir a fidelidade ao material original.

Também foram divulgados os nomes de atores que vão dar vida a alguns personagens de Hogwarts, são eles Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson será Duda Dursley, Louise Brealey dará vida a professora de quadribol Madame Hooch e Anton Lesser interpretará o vendedor de varinhas Garrick Olivaras.

A franquia Harry Potter é uma das mais bem-sucedidas da história. Com sete livros, oito filmes, diversos jogos e até parques temáticos, o universo criado por J.K. Rowling é hoje a joia mais valiosa da Warner Bros., com um valor estimado em cerca de US$ 25 bilhões.

Com mais de 600 milhões de cópias vendidas em 85 idiomas, a saga é amplamente reconhecida como um dos maiores sucesso da literatura infanto-juvenil. Já os filmes arrecadaram, juntos, mais de US$ 7,7 bilhões em bilheterias ao redor do mundo.