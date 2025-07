Felipe Alves, da dupla sertaneja com Raphael, morre aos 24 anos

Dupla sertaneja de Raphael, Felipe Alves morreu na noite desta segunda-feira (14/7), aos 24 anos, em Tocantins. O cantor havia caído de cabeça da carroceria de uma caminhonete que arrancou bruscamente no domingo (13/7), quando foi hospitalizado e diagnosticado com edema cerebral.

Internado em estado grave desde o acidente, o sertanejo não resistiu, conforme anúncio das redes sociais da dupla. “Hoje o dia não amanheceu como esperávamos… Era pra ser mais um capítulo de um projeto lindo, cheio de sonhos, coragem e música. Um projeto da dupla Felipe & Raphael, que nasceu do coração e da amizade verdadeira, regado com talento, fé e muita vontade de vencer”, informa a nota de pesar.

Amigos desde a infância, Felipe e Raphael se preparavam para gravar o primeiro EP que iniciaria o repertório da dupla formada em 2024. O sepultamento ocorreu no Cemitério São Lázaro, em Araguaína (TO). Segundo o texto, Felipe era alegre, corajoso e perseverante, deixando sorrisos por onde passava.

“Deus tem um propósito pra cada um, e o propósito dessa vez foi chamá-lo de volta. O sonho dele sempre foi cantar para o mundo… e agora, ele vai cantar no céu, com os anjos. Mas aqui, nós seguiremos representando, com a mesma força e o mesmo amor que ele carregava em cada nota, em cada ensaio, em cada música", finaliza a nota.

