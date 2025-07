Ator entrega planos de ter filhos com Bianca Bin: "Eu penso"

Sergio Guizé está no ar em Êta Mundo Melhor!, atual novela das seis da Globo, na pele de Candinho, que iniciou a saga em busca de seu filho, Samir (Davi Malizia), confessou que a trama despertou seu desejo de tentar a paternidade na vida real.

Em entrevista ao jornal Extra, o artista, que é casado com a atriz Bianca Bin, que interpretou Maria na fase inicial da história, há quase oito anos, admitiu que a abordagem do drama vivido pelo caipira reacendeu sua vontade de se tornar pai.

"Desde pequeno eu penso"

"A convivência com as crianças me aguça a paternidade. Desde pequeno, eu penso ser pai. Atualmente, sou pai de vários pets, cachorros, gatos e galo", confidenciou Sergio Guizé. O ator, por sua vez, destacou como funciona sua relação com o artista mirim nos bastidores de Êta Mundo Melhor!.

"Geralmente, ele me pergunta sobre a profissão. Mostro como pode ser um caminho bonito se a gente conseguir aproveitar o ofício para fazer o bem para os outros. Pode ser de grande valia. Já ele me passa indicações de filmes em 3D (risos). Nos damos muito bem. Candinho é uma criança superingênua também. Acabo brincando de trabalhar com ele", disse Guizé.

