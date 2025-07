Karinah lança álbum 'Meu samba', com direção de Zeca Pagodinho

Karinah, cantora curitibana, lança novo projeto com direção e participação especial de Zeca Pagodinho. O álbum Meu samba, com dez faixas, busca passar ao público a paixão da cantora pelo ritmo, que faz parte de sua vida desde muito jovem.

A conexão com o samba veio de casa, ouvindo nomes como Clara Nunes, Dona Ivone Lara e Alcione desde pequena. “Desde pequena eu ouvia os clássicos em casa, e quando percebi, já era meu caminho”, comenta Karinah. O título vem do refrão da música de abertura do disco Sou do povo. “Quando cantei essa frase, senti que era isso. Esse trabalho é o meu samba, minha entrega, minha identidade, não poderia ter nome mais verdadeiro”, ressalta.

Zeca Pagodinho se tornou padrinho do trabalho da curitibana e os dois se conheceram por acaso. O sambista viu Karinah se apresentar na turnê de Alcione e desde então, construíram uma amizade. “Ter o Zeca como padrinho é uma das maiores bênçãos da minha carreira. Quando ele me convidou para gravar com ele e participar da direção artística do meu álbum, eu mal consegui acreditar. Foi um gesto de generosidade imenso, que carrego com gratidão no coração. Isso tem um peso simbólico enorme pra mim”, destaca a cantora que divide a canção Foi um sonho com o carioca.

Para Karinah, o novo projeto é uma síntese de sua essência. “Cada faixa traz um pedacinho da minha vivência, das minhas raízes e da minha verdade. É um projeto muito íntimo, mas ao mesmo tempo coletivo, porque acho que muitas pessoas vão se identificar com essas mensagens”, conta a cantora. Karinah carrega a bandeira do samba feminino e deseja abrir portas para mais mulheres no gênero.

A cantora espera que o público sinta o coração pulsar quando escutam o novo projeto, assim como ela se sentiu durante a gravação. “Eu quero que as pessoas se emocionem, dancem, reflitam. A mensagem que eu quero deixar é que o samba é abrigo, é verdade, é resistência. E que vale a pena ser fiel à sua essência. Esse álbum é meu presente para o público com alma, com fé, com amor e com muito respeito à história do samba”, finaliza Karinah.