Zeca Pagodinho irá realizar show em comemoração aos 40 anos de carreira

Quatro décadas de carreira não são para qualquer um. Sorte de nós, brasilienses, que Zeca Pagodinho não é qualquer um. O cantor e compositor de samba, responsável por canções que embalaram a vida de milhares de brasileiros, chega amanhã à capital do rock para fazer a cidade sambar. Às 21h, o Ulysses Centro de Convenções (Setor de Divulgação Cultural) recebe a turnê comemorativa Zeca Pagodinho 40 anos, que celebra as quatro décadas de muito samba feito pelas mãos de um dos mais consagrados sambistas da história da música brasileira.

“Tinha gente que achava que eu não chegava aos 30 de vida e eu estou com 40 de carreira”, confessa Zeca, com humor. Jessé Gomes da Silva Filho — o Zeca Pagodinho — nasceu no bairro de Irajá, no Rio de Janeiro. De berço humilde, chegar aos 40 anos de carreira laureado como um dos sambistas mais influentes do país é uma conquista para ser comemorada em grande estilo. Com datas nas principais capitais do Brasil, a turnê Zeca Pagodinho 40 anos finalmente desembarca em Brasília para uma passagem que promete muita alegria e samba no pé.

“Sempre fomos muito bem recebidos. Tenho família em Brasília e é também uma oportunidade de estar com eles”, afirma o cantor. Recentemente, Zeca Pagodinho disponibilizou nas plataformas de música o registro ao vivo da turnê de 40 anos. Canções de sucesso como Camarão que dorme a onda leva, Quando a gira girou e Brincadeira tem hora podem ser conferidas no repertório do show de amanhã.

Serviço

Zeca Pagodinho 40 anos

Amanhã, às 21h, no Ulysses Centro de Convenções (SDC, próximo ao Planetário de Brasília). Ingressos a partir de R$ 100 (superior) + taxa na Ticket360. Classificação indicativa: 16 anos.

*Estagiário sob a supervisão de José Carlos Vieira