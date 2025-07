Casal bissexual brasiliense está em reality apresentado por Deborah Secco

No ar a partir desta sexta-feira (18/7), o reality Original Globoplay Terceira metade, apresentado por Deborah Secco, reúne casais e solteiros em uma deslumbrante mansão à beira-mar, localizada em uma praia paradisíaca na Bahia, com a possibilidade de viver experiências únicas. De um lado, quatro casais decididos a ampliar o seu entendimento sobre o amor e compreender o que realmente desejam ao buscar uma terceira metade. Do outro, os poliamores: pessoas solteiras e dispostas a se envolver com um desses casais.

Entre os quatro casais dispostos a abrir a relação, estão os brasilienses Ana, 28 anos, e Mauro, 33. Com experiências em relações monogâmicas curtas, ainda estão em processo de descoberta no universo da não monogamia. Ambos bissexuais, chegaram a se encantar pela mesma pessoa e tentaram aprofundar o afeto à três, mas a experiência não deu certo. Apaixonados e focados na felicidade um do outro, buscam um amor horizontal, onde ninguém se sinta intruso ou menos importante. O que mais desejam é uma companhia capaz de preencher as lacunas e ausências ocasionais da relação, alguém apto a receber o amor que eles têm a oferecer.

“É um programa de relacionamento que propõe reflexões sobre o não existir certo ou errado quando estamos falando de amor, a partir da vivência dos nossos participantes. Ele vem para mostrar que existem diferentes formas de amar e todas merecem ser respeitadas”, explica Deborah Secco.

O reality também conta com a participação da psicanalista e escritora Regina Navarro Lins, referência na temática “relacionamento”. Durante as vivências na casa, ela acompanha o grupo oferecendo escuta, acolhimento e orientação emocional para que a experiência seja leve, consciente e transformadora.

A produção da Boxfish, que terá seus 10 episódios publicados em blocos semanais: três na estreia, quatro em 25 de julho e os últimos em 1º de agosto.