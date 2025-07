Deborah Secco fala sobre novo reality de relacionamento do Globoplay

O que acontece quando a diversão encontra a intriga, a emoção se mistura com as descobertas, e os flertes e as tretas abrem espaço para o inesperado? A resposta chega nesta sexta-feira (18/7) com o lançamento do reality Original Globoplay Terceira metade. Deborah Secco, uma apaixonada por realities, mergulha na missão de apresentar a produção da Boxfish, que terá seus 10 episódios publicados em blocos semanais: três na estreia, quatro em 25 de julho e os últimos em 1º de agosto.

Na atração, casais e solteiros embarcam na dinâmica, que tem como cenário principal uma deslumbrante mansão à beira-mar, localizada em uma praia paradisíaca na Bahia. O que os une? A possibilidade de viver experiências únicas. De um lado, quatro casais decididos a ampliar o seu entendimento sobre o amor e compreender o que realmente desejam ao buscar uma terceira metade. Do outro, os poliamores: pessoas solteiras e dispostas a se envolver com um desses casais.

Para Renata Shoel, diretora geral do Terceira metade, a produção não é apenas um reality de relacionamento. “Partindo do entretenimento, ele vai provocar reflexões e trazer à tona perguntas que são fundamentais. O que é amar com liberdade? De onde vem o ciúme? O que é cuidado e o que é controle? O que é amor-próprio dentro de uma relação? A atração não fala apenas sobre as diferentes formas de amar, mas sim da coragem de olhar para si mesmo e de reinventar o que, por muito tempo, acreditamos ser indiscutível”, explica. “O reality vai mostrar, sem filtros, o dia a dia dessa construção conjunta — com suas delícias, desafios e descobertas”, finaliza.

A dinâmica

Estruturado em três fases, o reality Original Globoplay inicia a sua jornada na charmosa Vila do Amor, onde os participantes se conhecem e convivem nos primeiros dias. Os casais são acomodados em suítes privativas enquanto os poliamores ficam hospedados em um quarto coletivo. Mas essa configuração pode mudar a qualquer momento, especialmente durante a Cerimônia das Chaves: dinâmica que dá aos casais e poliamores a oportunidade de passar uma noite romântica. Também nesta etapa, rolam as vivências com Regina Navarro Lins — psicanalista e escritora, especialista na temática ‘relacionamento’ — que acompanha o grupo oferecendo escuta, acolhimento e orientação emocional para que a experiência seja leve, consciente e transformadora.

“Eu destacaria uma grande curiosidade desse reality, e que o público vai perceber com o decorrer da atração: o entrosamento dos participantes. Há situações em que fica claro como eles se apoiam e se emocionam. Todos estão ali com um objetivo comum e essa boa convivência se deve ao meio em que estão envolvidos. A forma verdadeira e afetiva como a Deborah se relaciona com todos eles é fundamental para essa construção”, diz Regina.

É na segunda fase que o público vai descobrir, junto com os próprios personagens, se o amor a três vai vingar. Os pombinhos embarcam rumo à São Paulo, onde será possível acompanhar a rotina desses trios, com todos os desafios do dia a dia: redes sociais, tarefas domésticas, interação com amigos e família. Já na fase final, Deborah relembra toda a trajetória, conduzindo o momento da grande decisão: será que eles seguirão juntos na vida a três, a dois ou cada um por si?

Entrevista com Deborah Secco

Como foi a experiência de, pela primeira vez, assumir o papel de apresentadora?

Assumir o papel de apresentadora foi muito especial. É uma coisa que eu já tinha vontade de fazer. Flertei com isso no gshow, enquanto estava grávida, depois na Copa do Mundo, na Sport TV, e agora com o Terceira metade. Um reality para chamar de meu, realmente muito emocionante. Eu sou uma completa apaixonada por reality e, pra mim, estar comandando um inédito é, sem dúvidas, um dos meus maiores sonhos.

O que você espera que o público sinta ao assistir o programa?

O público pode esperar um reality completamente diferente, com uma narrativa diferente do que costumamos assistir, mas falando sobre algo que todo mundo já conhece muito bem, que é o amor. E ter a presença da Regina Navarro Lins, especialista nessa temática, fez toda a diferença. Vamos acompanhar os diferentes tipos de afeto e conhecer pessoas que querem a famosa ‘’curtição’ enquanto outras desejam relacionamentos sérios.

Qual é o diferencial e a principal mensagem do Terceira metade?

O Terceira metade é um programa de relacionamentos sem preconceitos, onde tudo pode quando o tema é amor. É um programa que reflete sobre o não existir certo e errado quando falamos de amor. Existem diferentes formas de amar e todas merecem ser respeitadas.

Sem muito spoiler, você destacaria alguma curiosidade do reality?

A dinâmica do poliamor, da formação desses trisais, me chamou bastante atenção. Vamos encontrar casais e trisais com pontos de vistas diferentes. Alguns olham como diversão, já outros com amor e mais seriedade. Dentro desse grupo nós temos diversos olhares, o que é curioso e engrandecedor para pensarmos sobre as múltiplas possibilidades de amar.