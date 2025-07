Bronzeada, Marina Ruy Barbosa aposta em biquíni moderno no Caribe

Marina Ruy Barbosa, atriz, compartilhou mais fotos no Caribe numa rede social. A nova loira, em um dos registros, aparece de biquíni sem alça, com uma estrela no meio do decote. Além, do corpo de ‘boneca’ em versão bronzeada.

Leia também: Rodrigo Simas fala sobre ficar pelado em musical

"Impecável", "A mais linda", "Maravilhosa", "A mulher era linda, ruiva, conseguiu ficar deslumbrante, loira. Que espetáculo", "Sereia", "Parece uma boneca", "Que maravilha de mulher", foram alguns comentários.

Em uma entrevista para a revista Glamour, Marina Ruy Barbosa que tem priorizado bastante sua saúde mental após afastamento das novelas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Saúde mental se tornou uma prioridade para mim. Meu perfeccionismo e autocobrança, somados ao volume de trabalho, já causaram crises de ansiedade e pânico. Com isso, passei a fazer terapia e a ouvir mais os sinais do meu corpo. Foi transformador. Não ignoro mais os meus desconfortos, tento ser mais proativa em me cuidar", disse.