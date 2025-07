Jão é flagrado com aparência diferente após pausa na carreira e morte do pai - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Jão, de 30 anos, surpreendeu fãs ao ser visto com um visual bem diferente: abandonou o bigode por uma barba cheia e escureceu os cabelos, deixando para trás os fios loiros. O cantor está afastado dos palcos desde o dia 2 de abril, quando realizou o último show da sua Superturnê: A Primeira e A Última Noite. Em seu último post no Instagram, ele oficializou a pausa na carreira e explicou os motivos por trás dessa decisão. "Já disse o que tinha pra dizer por agora… Não estou cansado ou triste, pelo contrário", afirmou.

O artista revelou que precisa desse tempo longe da constante exposição para poder criar com mais verdade e tranquilidade. "A onipresença obrigatória dos artistas no nosso país me dá um pouco de ansiedade. Acho que posso me dar o direito de viver um pouco longe disso para criar coisas que são verdadeiras", comentou. Jão destacou ainda que os últimos anos foram generosos, com quatro álbuns lançados e a turnê dos sonhos concluída, mas confessou que a obsessão pela música trouxe algumas pendências pessoais.

Entre as questões deixadas de lado durante esse período, o cantor citou o luto das avós que não viveu, o descuido com o corpo e os altos e baixos em seu relacionamento, tudo devido à dedicação extrema em se tornar alguém na carreira. "Agora, pela primeira vez, sinto que estou em um lugar de segurança – onde o que conquistei é verdadeiramente meu, e isso me dá a liberdade de parar de correr por um momento", desabafou.

Recentemente, Jão enfrentou um momento difícil ao perder o pai, o empresário Carlos Alberto Balbino, que faleceu no dia 3 de junho, em Américo Brasiliense, interior de São Paulo. A causa da morte não foi divulgada, e o cantor optou por não se manifestar publicamente sobre a perda até o momento.