Representante do DF, Adora Black cria vestido de papel e vence prova no Drag Race Brasil

A drag queen Adora Black, moradora da Cidade Ocidental (GO), no Entorno do Distrito Federal (DF), está dando orgulho para os brasilienses que acompanham a segunda temporada de Drag Race Brasil.

Com apenas 26 anos de idade, a queen está conquistando o Drag Race Brasil e a internet pelo carisma, talento e, principalmente, pelas habilidades de costura.

No segundo episódio da temporada, exibido na noite de quinta-feira (17/7), as 10 competidoras foram desafiadas a criar um look fashion usando apenas papéis. As drag queens tiveram pouco mais de um dia para desenhar e criar a roupa, que deveria ser usada em um desfile na passarela.

No momento em que pisou na “runaway”, Adora Black deixou os jurados impressionados com o look. “Eu olho para os jurados e vejo que os quatro estão de boca aberta. Acho que eles não imaginavam um look tão grandioso assim, feito apenas de papel”, disse no programa.

Confira o desfile de Adora:

Na hora das críticas, o painel de jurados, liderado por Grag Queen, só teceu elogios e coroou Adora como a vencedora do desafio da semana.











Em entrevista ao Correio, Adora Black revelou que aprendeu a costurar vendo tutoriais e seguindo o instinto dela. "Meus figurinos passam a energia que eu gosto de emanar, seja uma sensualidade, uma imagem mais poderosa, seja um estilo que representa nossa cultura. Gosto que as pessoas sintam algo, além de achar bonito, quando olham pra mim", ressalta a drag.

Sobre o trabalho como drag em Brasília, Adora classifica a cena como difícil, mas muito poderosa"É incrível, diversa, cheia de talento. Em contrapartida, uma das mais difíceis de trabalhar. Além de não termos acesso a muitos materiais para as produções, também não temos tantos espaços para trabalhar como tinha há alguns anos", reflete.

Confira a entrevista da drag queen ao Correio:

A nova temporada de Drag Race Brasil é exibida pelo serviço de streaming WOW Presents Plus, da World of Wonder, focado em conteúdo LGBTQ+. A vencedora leva uma coroa e o prêmio de R$ 100 mil.