Brasiliense premiada em festival internacional ministra workshop de cinema

Depois de vencer a edição de 2023 do ConnectHer Film Festival com o curta Make me laugh, se tornando a primeira e única brasileira a conquistar este feito, Giovanna Batista volta para Brasília para ministrar um workshop gratuito para incentivar e formar futuros cineastas. Criado pelo próprio festival em parceria com a Cia. Teatral Néia e Nando, o curso será dividido em quatro encontros presenciais — nos dias 24, 25 e 31 de julho e 1º de agosto — e depois um mês de acompanhamento personalizado com Giovanna.

As aulas oferecem uma imersão nos fundamentos da criação cinematográfica, passando por técnicas de enquadramento, gravação, iluminação e edição, e vão acontecer no espaço da Cia Néia e Nando, localizado no Vitrinni Shopping, em Águas Claras. Após essa etapa, os alunos terão encontros remotos e individuais com Giovanna, realizados duas vezes por semana, para receber feedback sobre a evolução do projeto. Ela irá auxiliar os participantes na finalização do filme e orientá-los sobre como inscrever as produções no ConnectHer Film Festival. As inscrições estão abertas até o dia 22 de julho, às 12h, e podem ser realizadas via formulário disponível nas redes sociais da Giovanna e da Cia. Néia e Nando.

Leia também: Estudante brasiliense de 17 anos é finalista do festival internacional

Criado em 2011 por Lila Igram, o ConnectHer é uma organização focada em histórias femininas. O festival internacional de cinema criado por eles, que já premiou mais de 300 mil dólares ao redor do mundo, é sediado em Austin, no Texas, e aceita curtas de estudantes do ensino médio e graduação com narrativas focadas em problemas que afetam mulheres: desde saúde, independência financeira, educação, justiça climática, entre muitos outros.

Em 2023, aos 17 anos, Giovanna roteirizou, dirigiu e produziu seu primeiro curta-metragem, gravado com o celular da jovem e outros equipamentos emprestados, e com a ajuda de amigos e da família. Assim nasceu o Make me laugh, em português Me faça rir, que a tornou a primeira brasileira a ser premiada no ConnectHer Film Festival. Após concluir o ensino médio, ela foi contemplada com uma bolsa de estudos integral para estudar Cinema na York University, em Toronto, no Canadá.

Leia também: Anunciados curtas e documentários na disputa do Festival de Gramado

Antes de produzir o curta, Giovanna iniciou sua trajetória artística na Néia e Nando aos 10 anos e fez parte da companhia até os 15. Aos 19, volta, a convite do ConnectHer, para ministrar o workshop. Para ela, divulgar conhecimento técnico é importante porque ajuda a transformar interesse em realização. “Não se trata apenas de gostar de cinema, mas de saber como transformar uma ideia em um filme pronto, algo concreto, que abre portas e gera novas oportunidades”, ressalta a estudante de cinema.

“Espero inspirar as participantes com a minha história e com a conexão que tenho com o festival. É um curso inédito no Brasil, o que torna tudo ainda mais especial. Quero compartilhar tudo que venho aprendendo e mostrar que é possível investir na arte, seja por hobby ou carreira, e ter sucesso. Mais do que ensinar técnicas, quero que cada participante saia com um filme pronto e, quem sabe, que esse curso seja o primeiro passo para o próximo cineasta premiado pelo ConnectHer”, destaca Giovanna.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel