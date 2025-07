5 atores de Chaves que ainda estão vivos

O seriado Chaves (El Chavo del 8) é uma das produções mais marcantes da televisão latino-americana, criado por Roberto Gómez Bolaños, conhecido como Chespirito. Lançado em 1971, a série conquistou gerações com seu humor simples, personagens carismáticos e situações do cotidiano, representadas de forma engraçada e cheia de inocência. Embora muitos dos atores principais já tenham falecido, alguns membros do elenco ainda estão vivos, guardando consigo memórias e o legado do programa. Aqui está uma lista com cinco atores que participaram de Chaves e continuam entre nós:

1. Florinda Meza (Dona Florinda e Pópis)

Florinda Meza interpretou a icônica Dona Florinda, a mãe protetora e autoritária de Quico, conhecida por suas constantes brigas com o Seu Madruga e por sua frase famosa: "Vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha!". Além disso, ela também deu vida à Pópis, a sobrinha de Dona Florinda, uma garota meiga, mas que frequentemente falava de forma anasalada. Fora das telas, Florinda foi casada com Roberto Gómez Bolaños, o Chespirito, até sua morte em 2014. Hoje, ela dedica seu tempo a preservar o legado do marido e a compartilhar histórias sobre a produção do seriado.

Florinda Meza (Dona Florinda e Pópis) (Fotos: Reprodução/Instagram/SBT)

2. Carlos Villagrán (Quico)

Carlos Villagrán interpretou Quico, o menino mimado e bochechudo que adorava se exibir com seus brinquedos caros, irritando os outros personagens, especialmente o Chaves. Suas caretas e o bordão "Gentalha, gentalha!" se tornaram marcas registradas. Após sua saída do programa em 1978, Carlos seguiu carreira solo com o personagem, mas teve desavenças legais com Chespirito. Ainda assim, ele continua sendo uma figura querida pelos fãs e, mesmo aposentado, participa ocasionalmente de eventos e entrevistas relacionadas ao universo de Chaves.