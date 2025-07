O que esperar do filme do Quarteto Fantástico na Marvel

Meio contraditório que a nova saga de Quarteto Fantástico atenda pelo subtítulo Primeiros passos, e, na verdade, não trace as origens do grupo criado para os quadrinhos nos anos de 1960. Bom, mesmo assim, nada de desânimo, afinal o Universo Cinematográfico da Marvel chega, com o novo filme, à chamada Fase 6, com calendário de lançamentos previstos para fins de novembro de 2028, com aventuras em Wakanda e protagonismos de Vingadores, Demolidor e afins.

Aliviado das "pressões corporativas", o diretor do filme, Matt Shakman, revelou à imprensa estrangeira o desejo "de fazer um filme que pareça pessoal". Para a conceituada Variety, declarou: "Há muita pressão em querer fazer o certo pelos personagens dos quadrinhos, em querer fazer o certo por Jack Kirby e Stan Lee (criadores dos personagens em pauta), em querer fazer o certo por todos os incríveis roteiristas de quadrinhos que participaram do desenvolvimento do Quarteto nos últimos 60 anos".

Tudo isso, sob investimento de mais de US$ 200 milhões. Tendo Os Jetsons e Perdidos no Espaço como moldes de design de produção (entre outras referências detectadas por quem já assistiu ao filme), numa puxada imediata de memórias gráficas, a crítica da BBC atentou para o equilíbrio entre as emoções dos personagens e "suas ações mágicas". Mas não perdoou: "Apesar de toda a sua competência e talento (do diretor), o filme não tem tensão ou suspense suficientes para prender a atenção como deveria". Anunciado para logo, Vingadores: Apocalipse, trará novamente os protagonistas do atual longa, vale lembrar.

Na sinopse do atual longa, nada de muitas complicações: o cientista Reed Richards (Pedro Pascal) mantém a unidade entre os amigos e parentes, uma descontraída aura de leveza impera. São rememorados feitos dos últimos quatro anos do Quarteto. Derivados de uma missão espacial, numa realidade em que carros voam e o robô H.E.R.B.I.E. cria boa atmosfera doméstica, todos não tardam em se verem ameaçados por uma entidade de armadura, poderosa e que sobrevive consumindo planetas inteiros. É hora de se ver em cena o Sr. Fantástico, a Mulher Invisível, Tocha Humana e o Coisa.

Numa Nova York, com ares de futuro, desvinculada de demais personagens da Marvel, a primeira família da grife de quadrinhos promete fazer a festa na aventura comandada por Shakman (de WandaVision, série de 2021). O caçula da família Richards, o pequeno Franklin embala muito da trama que agrupa Reed, Sue, Johnny (vulgo Tocha Humana, feito por Joseph Quinn) e Ben Grimm (mais conhecido por Coisa, na pele de Ebon Moss-Bachrach). Entre os seres cósmicos que prometem tirar a paz de todos estão o agigantado Galactus (papel de Ralph Inesos) e a Surfista Prateada, a cargo de Julia Garner.

