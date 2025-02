'Quarteto fantástico: primeiros passos' ganha primeiro teaser; assista

A Marvel divulgou o primeiro teaser do filme Quarteto fantástico: primeiros passos na manhã desta terça-feira (4/2). O filme está previsto para estrear nos cinemas em 25 de julho.

O longa faz parte da fase seis do Universo Cinematográfica da Marvel (MCU). A história, que se passa na década de 1960, mostra o grupo de astronautas que enfrenta uma tempestade de raios cósmicos durante um voo experimental e acabam adquirindo novas e bizarras habilidades.

No longa, Reed Richard (Sr. Fantástico), Sue Storm (Mulher Invisível), Johnny Storm (Tocha Humana) e Ben Grimm (Coisa) são forçados a equilibrar a vida familiar com a de super-heróis. Eles têm a missão de defender a Terra de Galactus e do Surfista Prateado, que pretendem acabar com o planeta.

A nova adaptação da história em quadrinhos lançada em 1961 por Stan Lee e Jack Kirby é estrelada por Ebon Moss-Bachrach (O urso), Vanessa Kirby (Napoleão), Pedro Pascal (The last of us) e Joseph Quinn (Stranger things).

Assista ao teaser: